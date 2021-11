A treta foi generalizada em A Fazenda 13 na noite do último domingo, dia 31, durante o Jogo da Discórdia; entenda!

01/11/2021 | 15:11



E o clima esquentou em A Fazenda 13 na noite do último domingo, dia 31 - tudo começou no Jogo da Discórdia, quando Solange Gomes quase bateu em Erasmo Viana, Rico Melquiades foi apontado como protagonista da edição e ainda chorou ao acusar Sthe Matos de desrespeitosa por ficar se alisando com Dynho Alves.

Na dinâmica do reality, os peões deveriam distribuir as posições de protagonismo, muro, veneno e hipocrisia para os colegas de confinamento e foi aí que as coisas começaram a desandar.

Erasmo ameaça processar Solange e ela quase bate nele

O ex-marido de Gabriela Pugliese apontou ex-banheira do Gugu como venenosa e eles começaram a discutir.

- Você é fofoqueira, venenosa e preguiçosa. Dizer que eu bato em mulher? Você vai ser processada por isso. Agora você fofoqueira, fica esperando aí um príncipe encantado chegar e te bancar, disse o modelo.

- Como é que é? Babaca! Eu estou esperando quem? Vai se fu**, tu não sabe da minha vida. Babaca, Esperando o príncipe, eu? Vai se fu** seu babaca, disparou Solange e partindo para cima de Erasmo, enquanto era segurada por Rico.

Rico chora e acusa Sthe desrespeito por aproximação com Dynho

Melquiades se emocionou ao justificar o motivo de colocar a placa de veneno em Sthe Matos - o influenciador afirmou ter acolhido a baiana quando ela entrou na competição e que se ele tivesse visando engajamento teria se aproximado de Gui Araújo, Mileide Mihaile ou Dynho Alves.

- Porque sei que eles são fortes no Instagram (...) Eu vi tudo o que você [Sthe] passou e tentei lhe dar apoio. Essa plaquinha de veneno eu vou dar para você. Queria dar outra pessoa, mas vou dar para você porque foi venenosa comigo, explicou.

Rico ainda disse que já teria tido uma conversa com a moça anteriormente e observado que achava desrespeito ela ficar se alisando com Bil Araújo e Dynho Alves.