Pedro Scooby reclama sobre dever de casa dos filhos: -A escola tem que evoluir

01/11/2021 | 15:10



Pedro Scooby fez um desabafo em seu Instagram nesta segunda-feira, dia 1°. O surfista criticou a forma de ensino das escolas, defendendo que não acha justo os filhos terem que fazer dever de casa levando em conta o tempo que já passam estudando na escola.

- Quem foi o ser humano que inventou o dever de casa? Dever de casa é muito chato. A criança já fica de segunda à sexta na escola. Chega no fim de semana e tem que fazer dever de casa, sabe? O Dom e o Bem, por exemplo, estudam das nove da manhã até quatro da tarde. Chegam em casa e têm que fazer dever de casa? Qual vai ser a memória da criança? O que ela fez na infância dela? Estudou? Só?

E ele continuou, dizendo que o modelo das escolas no Brasil e em Portugal precisam ser revistos.

- Acho que lugar de estudar é na escola. Acho que a escola tem que mudar, tem que evoluir. Acho que tem que preparar a criança para um mundo diferente do que era 20 anos atrás, 30 anos atrás, 50 anos atrás. Acho que têm outras coisas que são tão importantes quanto estudar que a criança precisa explorar também, como artes, esportes, várias outras coisas. Eu vi um documentário e o primeiro lugar em educação é a Finlândia, as crianças só estudam por três horas no dia e aprendem várias outras coisas como carpintaria, como fazer uma horta. Eu acho que o Brasil e Portugal ainda estão muito atrasados em termos de educação.