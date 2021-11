Zeca Camargo compartilha encontro com Camila Pitanga e Mariana Ximenes: É bom estar junto

01/11/2021 | 15:10



Zeca Camargo compartilhou uma clique especial com as atrizes Mariana Ximenes e Camila Pitanga nesta segunda-feira, dia 1º. No post, o jornalista falou sobre o reencontro depois de muito tempo sem se verem por conta da pandemia. Ele ainda ressaltou que a amizade entre os três permaneceu firme e forte independente da distância.

Como toda semana deveria começar - parte 361: vivendo encontros que você não tinha tido a chance de viver há quase dois anos. Já tinha visto cada uma dessas amigas queridas em 2021, mas separadamente, em situações pontuais, à distância, conversando com máscaras, com afeto abundante mas abraços calados. Este fim de semana, com todo mundo vacinado, testado e se respeitando, foi a vez de lembrar como é bom estar junto, rir juntos, falar do que não entristece juntos e, finalmente, lembrar que não há isolamento que enfraqueça uma amizade amorosa. Amo Camila Pitanga e Mariana Ximenes num grau que voltei pra casa cheio de felicidade com esse reencontro. E só posso desejar que você tenha cada vez mais experiências como essa! Boa semana!, escreveu Zeca na legenda.

Camila não deixou de comentar no post do amigo:

Ahhhhh meu amigo amado!!!! Tão linda nossa amizade!!! Que bom que a gente se tem!!!!