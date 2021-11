5 dicas para melhorar o desempenho do notebook

Da Redação, com assessoria

01/11/2021



Nem sempre é necessário investir em peças e suporte técnico para melhorar o desempenho do notebook. Às vezes, saber a melhor forma de manter o bom funcionamento e realizar alguns procedimentos de rotina podem fazer a diferença. Pensando nisso, Moacyr Amorosino, responsável pela marca 2A.M., montou uma lista com dicas que vão ajudar a melhorar a performance das máquinas – e sem que você precise gastar um real a mais para isso. Confira!

1. Desinstale programas inúteis ou pouco utilizados

“Muitos programas que instalamos no computador, em uma situação pontual, acabam caindo em desuso ou perdem sua utilidade. Além de ocupar espaço no armazenamento da máquina, esses aplicativos podem preencher a memória RAM, prejudicando o desempenho do notebook. O melhor a fazer é desinstalar conteúdos sem utilidade”, explica Moacyr.

2. Otimize as configurações de energia do notebook

Quando o notebook estiver operando conectado à fonte de energia é possível obter uma performance maior. Basta acessar as configurações de energia do computador e alterar o modo de energia para a opção “Mais alto desempenho”.

3. Realize a limpeza externa da máquina

Os computadores precisam estar limpos por dentro e por fora para funcionarem da melhor forma. As saídas de ar, por exemplo, são muito importantes para o resfriamento do notebook e mantê-lo trabalhando na temperatura adequada.

“O usuário deve ter em mente, entretanto, que os computadores podem perder a garantia se forem abertos. Mas a limpeza externa deve ser feita periodicamente, especialmente em áreas de grande acúmulo de poeira, como teclado, tela e saídas de ar”, diz o responsável pela 2A.M..

4. Fechar aplicativos em segundo plano

“Antes de iniciar um jogo, sempre feche manualmente todos os programas, incluindo o navegador de internet. Isso porque quanto mais aplicativos ativos, mais memória RAM a máquina utilizará, impactando diretamente o desempenho do notebook“, lembra Moacyr.

Outra alternativa é acessar o Gerenciador de Tarefas (teclas Ctrl + Shift + Esc, no Windows), verificar os aplicativos em execução e encerrá-los.

5. Desfragmentar a unidade de armazenamento

Outro ponto que ajuda no desempenho do computador de modo geral é a desfragmentação da unidade de disco rígido, uma ferramenta que já vem integrada com o Windows.

A fragmentação acontece quando arquivos do disco rígido não são modificados com certa frequência. Dessa maneira, eles acabam sendo armazenados em “partes”. Neste ponto, a leitura e gravação acabam ficando mais lentas do que se os arquivos estivessem armazenados em uma única “parte”.

“Ao realizar a ação de desfragmentar, o usuário torna o computador mais rápido e eficiente. Para realizar o processo, escreva ‘Defrag’ no campo de pesquisa da barra de tarefas. A partir daí, basta selecionar a unidade de disco que você quer otimizar”, conclui Moacyr.