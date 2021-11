Prainha do Riacho Grande retorna com movimento fraco; comerciantes criticam a Prefeitura

Heitor Agricio

Especial para o Diário



01/11/2021 | 14:45



A Prainha do Riacho Grande, em São Bernardo, teve o acesso do público liberado sábado (30), por meio de decreto municipal, mas diante de fim de semana chuvoso o movimento ficou longe do habitual. Os acessos aos espaços estavam fechados há um ano e dois meses, quando houve decisão de interditar locais públicos que apresentavam, à época, potencial de disseminação do coronavírus. Antes da pandemia, a prainha reunia, em média, 5.000 frequentadores por fim de semana.

Mesmo com o acesso à água interditado, os quiosques, bares e restaurantes ao redor da prainha já estão funcionando, porém, os comerciantes disseram que o movimento está fraco e há uma grande expectativa pelo retorno do verão e com ele o público.“Aqui é igual praia, se tiver sol,principalmente de domingo, não dá nem pra andar de tanta gente” explica Luiz Antônio, 65 anos, proprietário de um dos comércios do local.

Comerciantes lembram de como lidaram com o fechamento dos estabelecimento e o que fizeram para se manterem com a porta aberta. Maria Tânia, 55 e João Luiz, 54, casal de proprietários de um dos quiosques do pier contam que foi necessário se reinventar, e nos aplicativos de entrega de comida eles acharam essa oportunidade.“O período das entregas, como estava tudo fechado, foi bom. Era uma maneira de pagar uma luz, ou uma água e não ficar completamente parada. A ideia foi salvar a mercadoria que a gente já tinha e fazer para entregas” conta Maria.

Além dos quiosques, restaurantes flutuantes também foram impactados e os donos contam como está sendo esse início da retomada dos serviços. Alda Maria de Oliveira, 67, é dona de um dos espaços há 41 anos, e também contou com o serviço de delivery para o período em que teve de fechar as portas. Ela compartilha da esperança dos outros comerciantes e espera que o sol retorne para que aumente o movimento da prainha e do público de seu restaurante.



A retomada está sendo em clima devagar e otimista, mas existe descontentamento com o tratamento que o local recebe do prefeito Orlando Morando (PSDB). A falta de estacionamento para visitantes e a ausência de manutenção do local desagrada os proprietários. “Aqui está tudo abandonado, banco caindo, ferro solto” comenta Luiz Antônio, enquanto mostra a situação dos arredores. O proprietário diz que falta apoio da Prefeitura para que a prainha tenha o potencial de se tornar um dos cartões de visita turístico da cidade.