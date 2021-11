Lázaro Ramos faz aniversário e recebe homenagem de Taís Araújo: Eu te amo, mozinho

01/11/2021 | 14:10



Nesta segunda-feira, dia 1°, Lázaro Ramos está completando 43 anos de idade. Nesta data especial o ator recebeu uma homenagem super fofa de Taís Araújo. A atriz postou no Instagram uma foto com ele e deixou um recado super amoroso e especial para o aniversariante.

Hoje o dia é todinho dele? Meu amor, o pai mais amoroso e comprometido, o filho presente e responsável, o irmão doce e brincalhão, mas ao mesmo tempo ponta firme, o amigo que faz questão de cuidar e se divertir com os seus, o diretor sensível e firme e o companheiro que faz do meu dia a dia mais bonito e potente. Eu te amo, mozinho e só quero te ver bem, com sorriso, cheio de saúde e com aquela vontade de fofocar que faz com que você pareça sempre um menino. Hahahahha Saúde, meu amor, saúde!, escreveu ela na legenda.

Diversos amigos do casal desejaram parabéns ao aniversariante, além dos internautas. Lázaro e Taís são casados há 17 anos, e são pais de João Vicente, de dez anos de idade, e de Maria Antônia, de seis anos.