Yudi Tamashiro pede namorada Mila em casamento: Vou casar com meu primeiro amor

01/11/2021 | 14:10



Yudi Tamashiro e Mila estão em festa! No último domingo, dia 31, o apresentador pediu a amada em casamento e compartilhou tudo do momento especial nas redes sociais.

Ela disse sim! Deus é a prova que o nosso amor pode superar tudo, porque hoje Ele é o centro do nosso relacionamento. Estou sem acreditar que vou casar com meu primeiro amor desde os meus 7 anos de idade, hoje vejo que Deus nunca esquece os nossos pedidos mais sinceros com o coração aberto. No tempo certo as coisas acontecem. Mila te amo muitão, postou o noivo junto de imagens da ocasião. Nas fotos, os pombinhos aparecem com um look de cor neutra num cenário paradisíaco.

Mila também publicou uma declaração no Instagram e afirmou nos Stories que está muito feliz.

Eu disse SIM pro nosso amor mais uma vez. Quando eu penso em tudo o que quero para o meu futuro, você está lá junto comigo. Uma vida é pouco perto de tudo que ainda quero viver ao seu lado. Quando eu olho dentro dos seus olhos, eu vejo Deus. E ele que tem nos abençoado desde o início e me mostrou que sempre foi você. Te amo meu amor!

Os internautas celebraram o pedido e desejaram felicidades para o casal.

Que lindos! Parabéns, comentou a cantora Daya.

Felicidades, disse a ex-BBB Flay.

Parabéns irmão!!! Que Deus guie o caminho de vocês!, afirmou o ator Arthur Aguiar.

Yudi e Mila tiveram um longo relacionamento terminado em 2013, mas em agosto anunciaram a reconciliação. No final de outubro, o apresentador já tinha adiantado em uma conversa com o TV Fama que tinha planos de casar com a namorada.

- Já fomos noivos, ficamos seis anos juntos. Fui criado com a Camila e a conheço desde os sete anos de idade. Com certeza terá casamento, filhos, uma família mesmo. É só questão de tempo, vamos ver, contou na época.