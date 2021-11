Thaila Ayala declara que filho não terá babá: Só eu, Renato, o bebê e Deus

01/11/2021 | 14:10



Na reta final da gravidez, Thaila Ayala usou as redes sociais para falar sobre como será a vida após o nascimento de Francisco - primogênito fruto do relacionamento com Renato Góes. Questionada por alguns seguidores, a atriz comentou que irá fazer uma pausa na carreira e que o filho não terá babá - pelo menos a princípio.

- Como tenho o privilégio de poder parar minha agenda, e vou parar nos primeiros meses, eu não quero babá. Só eu, Renato, o bebê e Deus nos primeiros meses. Depois, mais pra frente, com certeza eu vou precisar.

Ainda nos Stories, Thaila contou que passou por uma situação complicada enquanto tentava engravidar. Após tirar o DIU, a atriz teve um aborto espontâneo e uma gravidez ectópica, que precisou ser interrompida.

- Eu tinha DIU, tirei, programamos, conversamos e tentamos. Eu perdi duas vezes. No segundo aborto, que foi uma gravidez nas trompas, em fevereiro, eu tinha decidido que só tentaria de novo a partir de dezembro. Mas eu descuidei e engravidei em abril. Então, essa gravidez foi planejada, mas nem tanto.

Thaila disse ainda que pretende ter uma consultora de amamentação.

- Essa é a única coisa que eu vou fazer real. Eu não fiz nenhum curso, nenhuma fisioterapia pélvica. Não fiz nada, só engravidei mesmo e fiz o curso de primeiros socorros.

Com o parto cada vez mais próximo, ela desabafou sobre seus medos.

- Meu medo maior real é ter alguma complicação que interfira na saúde do meu filho. Vou tentar parto normal porque eu realmente tenho vontade de viver essa experiência, mas se por algum motivo não for possível, vamos de cesariana sem problema algum!