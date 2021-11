Trudeau promete reduzir emissões de poluentes da produção de petróleo e gás

01/11/2021 | 13:52



O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, prometeu que o país vai "limitar as emissões de carbono" da produção de petróleo e gás no país, com o objetivo de reduzi-las a zero até 2050.

De acordo com ele, os sinais da crise climática são "claros" e é necessário que outros países façam "mais e rapidamente" para evitar consequências piores do que as já registradas.

Trudeau ainda defendeu as medidas adotadas pelo seu governo, ao afirmar que o Canadá tem uma das medidas de precificação de carbono mais "ambiciosas" do mundo, e instou outros países a seguirem o exemplo canadense.