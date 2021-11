Kanye West coloca à venda frota de carros em leilão online

01/11/2021 | 13:11



Kanye West, também chamado de Ye, colocou à venda a frota de seis carrões, entre caminhonetes e SUVs, que agora estão disponíveis em um leilão online - e o leilão está vendendo, individualmente, cada veículo e já soma mais de 400 lances. Os carros ficavam localizados no rancho do rapper em Wyoming, que ele colocou à venda a pouco tempo.

Os valores dos veículos do cantor somam mais de um milhão de reais. De acordo com o site TMZ, o rapper vendeu toda a frota para a concessionária na cidade de Cody, que então colocou os veículos no leilão online, que termina no dia 23 de novembro.

Além disso, as caminhonetes e SUVs são envelopados com preto fosco, e se o comprador quiser tirar esse acessório, precisará pagar um adicional de cerca de 1400 reais.

O rancho no qual os carros ficavam guardados foi colocado à venda, e por esse motivo os automóveis perderam a função, já que Ye utilizava os veículos no local, podendo escolher um diferente para cada dia - e Inclusive, segundo o The New York Post, o rancho foi motivo de discórdia entre Kanye e sua ex-mulher Kim Kardashian, já que o artista queria morar no local mas a ex-esposa não concordava com a ideia.