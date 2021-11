Mariah Carey compartilha vídeo dando início as comemorações natalinas ao som de All I Want for Christmas is You

01/11/2021 | 13:11



Mariah Carey utilizou as redes sociais no último domingo, dia 31, para abrir a temporada de Natal de 2021.

No vídeo ela aparece fazendo a passagem do Halloween para as comemorações de fim de ano cantando o famoso hit All I Want for Christmas is You, lançado em 1994.

Na gravação, a cantora aparece primeiro no meio de uma cena de terror e, então, a cantora se posiciona em frente as abóboras utilizadas na decoração do Dia das Bruxas e as esmaga com um taco de Natal.