Ex-mulher de Tom Veiga presta homenagem após um ano de morte do artista

01/11/2021 | 13:11



Esta segunda-feira, dia 1º, está sendo marcada por diversas homenagens a Tom Veiga, que morreu há exatamente um ano. Entre declarações emocionadas de artistas e amigos, talvez a mais comovente até o momento tenha sido de Alessandra Veiga, ex-mulher do artista.

Por meio de um perfil que criou em homenagem a Tom nas redes sociais, Alessandra postou uma série de fotos ao lado do interprete de Louro José e relembrou uma coincidência triste: Veiga morreu no mesmo dia do aniversário da filha, Alissa.

Na legenda, ela escreveu:

Ah? o que falar desse dia 01/11?Não quero transformar essa data que sempre foi tão especial, tão feliz (aniversário da nossa filhota) num dia de tristeza. O que eu falei pra Alissa: Agora vc e seu pai nasceram no mesmo dia, vc aqui na terra e seu pai na pátria espiritual. E é assim que vamos pensar pra sempre. O dia será de muitas orações, de pensamentos de amor pro Tom, mas será tb um dia pra comemorar a vida da nossa filha amada. Deus sabe de todas as coisas, a gente só precisa aceitar. Aqui algumas fotos do nascimento da nossa Tutu e alguns momentos deles juntinhos.

Tom Veiga foi encontrado morto aos 47 anos de idade em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele foi vítima de um AVC (acidente vascular cerebral), causado por um aneurisma.