Bolsonaro diz estar pronto para entrar na COP-26 por videoconferência

01/11/2021 | 12:13



Depois de escolher faltar à 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-26) para participar de uma cerimônia de caráter pessoal na cidade italiana de Anguillara Veneta, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que "está pronto" para participar do encontro multilateral por videoconferência "se necessário".

Como mostrou mais cedo o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Bolsonaro ficou de fora da lista de 117 chefes de Estado e de governo e autoridades que representam seus países na abertura da COP. O presidente apenas enviou um vídeo gravado exibido mais cedo no pavilhão brasileiro do encontro.

"Foi uma gravação, mas estamos prontos para entrar também por videoconferência se assim se fizer necessário. Nosso homem lá em Glasgow é o ministro do Meio Ambiente", afirmou Bolsonaro a jornalistas após ganhar o título de cidadão de Anguillara Veneta, onde moravam seus antepassados.

A COP-26 ocorre nesta semana em Glasgow, na Escócia, para discutir as mudanças climáticas, tema delicado para o Brasil em meio a críticas sobre sua política ambiental. O chefe da delegação do País é o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.

Após o vice-presidente Hamilton Mourão dizer que Bolsonaro não iria à COP-26 para evitar "pedradas", o presidente também tentou, nesta segunda, minimizar sua ausência. "O Brasil é responsável por menos de 2% da emissão de gases do efeito estufa e uma das maiores economias do mundo. Então, já contribuímos bastante", declarou na entrevista. "Dois terços das florestas, das matas naturais, estão preservadas até hoje. Então, o Brasil é parte da solução, e nunca problema."