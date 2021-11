Meghan Markle faz doações à trabalhadores que estão lutando por direitos

01/11/2021 | 12:10



Meghan Markle fez doações aos trabalhadores que estão lutando pelo direito de receber mesmo quando estiverem de licença-maternidade, licença-paternidade e licença médica. Para mostrar apoio à causa, ela doou 138 reais para que esses trabalhadores pudessem comprar café.

Diante da ação da Duquesa de Sussex, o diretor de comunicação do PL US [Paid Leave US] agradeceu Meghan através do Twitter no último sábado, dia 30.

A Duquesa de Sussex (Meghan Markle) comprou para todos do Paid Leave US alguns copos de café enquanto nós trabalhamos para o #SavePaidLeace. Inacreditavelmente elegante... e necessário. Verdadeiramente honrado em saber que ela nos apoio enquanto lutamos para vencer o #PaidLeaveForAll.

No último mês, Meghan já havia mostrado apoio ao movimento - ela escreveu uma carta ao Congresso dos Estados Unidos sobre a proposta de alterar a legislação para licença familiar remunerada e salário maternidade e paternidade.