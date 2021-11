Simone revela que quase foi presa nos Estados Unidos

01/11/2021 | 12:10



Simone que faz dupla com Simaria já comentou anteriormente que passou por poucas e boas enquanto morou nos Estados Unidos e em um vídeo publicado no canal da artista no YouTube do último domingo, dia 31, ela contou que já foi até presa por lá por engano.

Pois é, que loucura, não é mesmo!? Simone revelou durante o vídeo que tudo aconteceu durante a sua adolescência e o fato aconteceu logo depois de chegar com Frank Aguiar, quando ainda fazia backing vocal.

Segundo a artista, a prisão aconteceu entre os 15 e 16 anos de idade, e que Frank Aguiar faria um show no país com toda a documentação da equipe em ordem, mas chegando lá, o problema acabou acontecendo com ela.

- Pior sensação do mundo. Me levaram para uma salinha. Achava que era para ver alguma coisa. Quando penso que não, vêm uns policiais e colocam um cinto de couro com uma corrente e algemas. Eu começo a chorar. Imagina, nova, primeira vez no país... para eles, meus passaporte era roubado. Para acabar de lascar, uma alemazinha no meu pé e eu chorando.

Além disso, Simone relembrou que quando foi levada a um local ele estava cheio de muçulmanos, e claro, a pressão psicológica logo veio ordenando que ela confessasse a falsificação de seu passaporte.

- Cinco horas depois, vem aquele povo e diz: Desculpa, senhora. Pode conhecer nosso país. Foi engano!

Que situação, hein...