Patricia Abravanel revela que tomou uma grande bronca de Silvio Santos

01/11/2021 | 09:10



Como você deve ter acompanhado, Silvio Santos está afastado dos palcos dos SBT por conta da pandemia do novo coronavírus e por ter sido diagnosticado anteriormente com a doença, e desde então, Patrícia Abravanel acabou assumindo o programa do dono do baú.

No último domingo, dia 31, a filha de Silvio Santos comentou que tomou uma grande bronca do pai que a criticou por conta de sua apresentação na atração. Aparentemente, Silvio Santos ligou para a filha para dar a bronca e aproveitou para dar dicas de como ela apresentaria melhor o jogo das três pistas.

- Eu já to mais animada, sabe por que? Ele me ligou e aí ele ficou falando como que eu fui. Aí ele ficou falando que eu fiz muita coisa errada. Falou: Patrícia, você não sabe fazer as três pistas, já reclamou de mim. Aí ele falou que eu conversei muito, vocês acharam que eu conversei muito? Ele achou. Eu achei o máximo, significa que Silvio Santos tá vindo, que Silvio Santos ta aí, ne, seu Silvio Santos? Tá dando os pitacos dele, eu já fiquei toda feliz, ne? Agora é bom que minha responsabilidade aqui fica leve, sabe o por quê? Substituir o insubstituível não tem jeito, então vamos fazer o que a gente quer? Silvio Santos, não me cobre não, ta?

Apesar de levar a bronca com um super bom humor, a apresentadora deu mais detalhes deste telefonema.

- Mas é muito engraçado, ele me ligou e ficou me ensinando a fazer as três pistas, fiquei meia hora com ele e ele fazia da cabeça dele. Ele dizia: Entendeu? Cê não entendeu, vamos fazer de novo, aí eu: tá bom pai, vamos fazer de novo. E foi ótimo, já vi que ele tá todo animadinho, ne Silvio Santos? Daqui a pouco ele tá aqui, daqui a pouco ele volta.

Lembrando que Silvio Santos já tomou as três doses da vacina contra a Covid-19 e pode, finalmente, voltar aos palcos.