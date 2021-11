Anitta recria look de Britney Spears

01/11/2021 | 09:10



Anitta simplesmente arrasa com qualquer look que veste e para o Halloween que foi comemorado no último domingo, dia 31, a cantora decidiu relembrar um figurino que ficou super conhecido com a princesinha do pop, Britney Spears.

Anteriormente, Britney usou o mesmo look de Anitta quando se apresentou no VMA de 2001, durante a música Slave 4 U só que na ocasião, a brasileira preferiu usar uma cobra de pelúcia para fazer algumas performances durante a festinha que estava em Los Angeles.

Em outro momento, Anitta apareceu usando uma fantasia de gatinho cor de rosa, que inclusive já teria sido usada anteriormente por Sabrina Sato, e claro, foi relembrado por ela na legenda da nova publicação.