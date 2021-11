Carmelo Anthony se destaca em vitória dos Lakers

01/11/2021 | 08:45



O estrelado Los Angeles Lakers precisou de sete rodadas da NBA para finalmente ter uma classificação positiva. Depois de início ruim de temporada, agora soma quatro vitórias e três derrotas graças à noite inspirada do veterano Carmelo Anthony, que mostrou pontaria certeira nas bolas de três - acertou cinco em oito tentativas - para contribuir bem na vitória por 95 a 85 sobre o Houston Rockets.

Carmelo atuou por 25 minutos e foi o cestinha dos Lakers, com 23 pontos. Além da pontaria afiada no tempo em quadra, ainda deu show na parte defensiva com quatro tocos, duas roubadas de bola e mais três rebotes. Em "apenas" três quartos, o time já havia decidido a partida ao abrir 75 a 54. No período final, as estrelas descansaram.

"Estou somente tentando seguir o esquema, fazer o que devo na extremidade defensiva. Estou começando a me acostumar com o que estamos tentando fazer com nosso plano e onde preciso estar na quadra mais defensivamente do que ofensivamente. Hoje foi um daqueles jogos, estávamos muito bem. Acho que fiz um ótimo trabalho", festejou após a partida.

LeBron James teve uma noite discreta, com somente 15 pontos em 35 minutos em quadra. Mas distribuiu 8 assistências. Russell Westbrook fez 20 pontos, com mais 16 de Anthony Davis. Dwight Howard foi o desfalque no Staples Center por causa de problema no pescoço.

Com combinação de 48 pontos dos armadores Donovan Mitchell e Mike Conley (28 e 20, respectivamente), o Utah Jazz não se intimidou com o atual campeão, Milwaukee Bucks, de Giannis Antetokounmpo, ganhando em pleno Fiserv Forum, por 107 a 95, impondo a quarta derrota aos rivais em sete partidas na temporada.

Confira os resultados deste domingo:

Dallas Mavericks105 x 99 Sacramento Kings

Milwaukee Bucks 95 x 107 Utah Jazz

Charlotte Hornets 125 x 113 Portland Trail Blazers

Brooklyn Nets 117 x 91 Detroit Pistons

Los Angeles Lakers 95 x 85 Houston Rockets

Confira os jogos desta segunda-feira:

Philadelphia 76ers x Portland Trail Blazers

Charlotte Hornets x Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers x San Antonio Spurs

Boston Celtics x Chicago Bulls

Atlanta Hawks x Washington Wizards

New York Knicks x Toronto Raptors

Memphis Grizzlies x Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves x Orlando Magic

Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder