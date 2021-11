Apoio ao Nardini

Do Diário do Grande ABC



01/11/2021 | 08:51



Na classe política é sempre assim: todo mundo quer assumir a paternidade de um filho bonito (no caso, uma obra ou um equipamento público). Quando é o contrário, ninguém assume sua responsabilidade. E é mais ou menos isso o que vem acontecendo ao longo dos anos com o Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, principal unidade de saúde de Mauá e que chega aos 35 anos cheio de problemas.

A maior dificuldade diz respeito ao custeio do hospital, que consome mensalmente, em seus 12 mil metros quadrados, R$ 9 milhões. A Prefeitura alega que, como a unidade de saúde atende moradores de outras cidades, principalmente de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, o governo estadual deveria ajudar com a manutenção. Por outro lado, o Estado não se compromete em estender a mão nesse momento, alegando que “dialoga continuamente com os gestores de todas as cidades, incluindo Mauá, para apoio na assistência à população”.

Fato é que no Palácio dos Bandeirantes há um pedido para envio mensal de R$ 3 milhões, o que representaria um terço do custeio do hospital. É bem verdade que a situação política da cidade no ano passado, com prisões, impeachment e trocas no comando do Paço atrapalhou a relação com a Secretaria Estadual de Saúde e resultou na paralisação do envio de recursos para manutenção do hospital, mas a unidade precisa de ajuda. Contribuir com o Nardini é garantir o atendimento da população.

Quando foi inaugurado, em 1º de novembro de 1986, o Nardini, que era para ser um hospital particular, passou a ser de responsabilidade do Estado. Mas, em 1990, a unidade foi municipalizada. Desde então, os problemas só crescem.

O hospital, que chegou à beira do colapso no auge da pandemia, sofre por não ter um pai que cuide para valer. Enquanto isso, o Nardini sofre com sucateamento, falta de equipamento e, principalmente, falta de apoio. O hospital não merece isso.