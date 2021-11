2008. Auricchio em São Caetano. Reali em Diadema. Volpi em Ribeirão Pires. O recorde de Kiko em Rio Grande da Serra

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/11/2021 | 00:05



A previsão de que o continuísmo prevaleceria nas eleições municipais de 2008 foi uma verdade na região, com a vitória já no primeiro turno de quatro prefeitos, três reeleitos e um quarto apoiado pelo antecessor.

O petista Mário Reali liquidou a fatura já no primeiro turno, com o apoio do prefeito José de Filippi Júnior e numa disputa com o ex-prefeito José Augusto da Silva Ramos.

E, sem sustos, foram reeleitos José Auricchio Júnior em São Caetano, Clóvis Volpi em Ribeirão Pires e Kiko Teixeira em Rio Grande da Serra.

-----

901 – José Auricchio Júnior venceu em São Caetano, com Walter Figueira Júnior de vice-prefeito, ambos do PTB. Formou-se uma coligação de 19 partidos: ‘Cidade Unida por uma São Caetano que trabalha pelo futuro’. De um total de 91.375 votos apurados, Auricchio obteve 62.136, o equivalente a 78,13% – um recorde na história das eleições municipais de São Caetano. Jayme Tortorello (PT) obteve 10.359 votos e Horácio Neto (Psol), 7.031.

902 – A Câmara Municipal de São Caetano ganhou uma cadeira a mais para a legislatura 2009-2012: passou de 11 para 12. Gilberto Costa foi o mais votado da história da cidade, com 5.883 votos. Foram eleitos, também, Paulo Pinheiro, futuro prefeito, e Fábio Palacio, protagonista na disputa para o Executivo em 2020. Nenhuma mulher eleita. A renovação do Legislativo foi de 36%.

903 – Em Diadema, Mário Reali (PT) fez dobradinha com o ex-prefeito Gilson Menezes (PSC), que saiu a vice. Reali obteve 133.035 votos (58,22), seguido por José Augusto da Silva Ramos (PSDB), com 81.090 (35,48%); Dr. Ricardo Yoshio (PMN), 13.351; e Vladão (PCB), 1.045.

904 – Também a Câmara Municipal de Diadema ganhou uma cadeira a mais, passando a 17, com uma renovação de 31%. Márcio Giudicio, o Márcio da Farmácia foi o mais votado da história da cidade, com 6.319 votos. O veterano Milton Capel reelegeu-se. E a bancada feminina foi formada por quatro vereadoras: Cida Ferreira, Marion, Irene e Regina Gonçalves.

905 – Ribeirão Pires reelegeu Clóvis Volpi (PV), com Edinaldo de Menezes (PPS) de vice, obtendo 44.034 votos (73,20%). Em segundo, Mário Nunes (PT), 8.072. Em terceiro, o ex-prefeito Valdírio Prisco (PSDB), 8.048.

906 – À Câmara Municipal de Ribeirão Pires, João Lessa foi o mais votado, com 1.578 votos, o que lhe garantiu o quarto mandato. A ex-prefeita Maria Inês foi a segunda mais votada ao Legislativo, com 1.562 votos – insuficientes para que conquistasse uma das 11 cadeiras – não atingiu o coeficiente eleitoral. Uma única mulher eleita, Diva do Posto. E um futuro prefeito reeleito vereador, Saulo Benevides.

907 – Em Rio Grande da Serra, Kiko Teixeira (PSDB) reeleito prefeito, com Helenice Arruda (PTB) de vice. Em 13.108 votos apurados, Kiko obteve 10.478 (79,94%, percentual que chegaria a 80,99% ao final da apuração). Em segundo, Carlos Augusto César, o Cafu (PT), com 2.495 votos. Em terceiro, Nilson Gonçalves (PR), 135 votos.

908 – Com seus quase 81% dos votos válidos, Kiko tirava o primeiro e segundos lugares de políticos mais experientes da região. Em São Caetano, Luiz Tortorello obtivera 78,2% em 2000; em São Bernardo, William Dib alcançara 76,37% em 2004. E neste mesmo pleito de 2008, Auricchio era reeleito com 78,13% dos votos válidos em São Caetano.

909 – A Câmara Municipal de Rio Grande da Serra sofreu a maior renovação entre legislativos das sete cidades: 66,6%. Somente três dos nove vereadores foram reeleitos: Claudinho da Geladeira (futuro prefeito), Cleson Filho do Piauí e Waldemar Perillo. O mais votado foi Clodoaldo, com 869 votos. A professora Marilza foi a única mulher eleita.

910 – Eleições definidas em quatro cidades. E o Grande ABC se preparava para o segundo turno nas outras três. Santo André e São Bernardo teriam prefeitos novos. E Mauá votaria pelo retorno de um professor.

Em 1º de novembro de...

1901 – Da Agência Navas. Nova York, 29. Foi executado esta madrugada, pela eletricidade, o anarquista Leon Czolgosz, assassino do presidente americano Mac-Kinley. Assistiram à execução poucas pessoas.

1916 – José Maria de Figueiredo publica anúncio nos jornais de São Paulo informando que toda correspondência a ele endereçada deveria ser enviada para a Estação de Rio Grande (São Paulo Railway), hoje Rio Grande da Serra, onde tinha sua residência.

Diário há meio século

Domingo, 31 de outubro de 1971 – ano 13, edição 1679

Cinema de rua. Em cartaz no Cine Tangará, em Santo André: Deu a Louca no Mundo, produção de Stanlay Krammer, estrelando Spencer Tracy. E a partir da sexta-feira (5 de novembro de 1971), O Enterro da Cafetina, com Jece Valadão.

Santos do dia

- Esta é uma data dedicada à celebração e homenagem de todos os santos e mártires das igrejas cristãs. O Dia de Todos os Santos é reconhecido pelos católicos, ortodoxos, anglicanos e luteranos.

