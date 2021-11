Evento de tosagem reúne 200 em S.Caetano

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



01/11/2021 | 00:01



Cerca de 200 pessoas prestigiaram ontem os 63 competidores na demonstração pública de grooming, tosagem artística de cães, no Centro, em São Caetano. A cidade foi sede do Desafio Show Groom, com número de visitantes limitado para evitar aglomeração.

Os competidores concorreram em três níveis: iniciante, intermediário e profissional. Cada um com cinco categorias, a exemplo da poodle class, voltada para cães da raça.

A groomer Sheila Gomes, 31 anos, do Instituto Sheila Gomes, responsável pelo evento, comentou que os juízes levaram em consideração alguns critérios importantes, como a transformação do cão, ou seja, como ele chegou e como ficou depois da tosagem, como o cão se comporta na bancada junto ao profissional e a habilidade do competidor.

Os cães são treinados e levados pelos próprios profissionais. “Na bancada, os cães ficam de duas a três horas, então, eles precisam desse preparo e cuidado”, comentou Sheila.

De Santo André, Pedro Pellegrini, 60, foi acompanhado de sua parceira Tuka, uma dachshund de 5 anos que competiram no nível intermediário. “É uma oportunidade de mostrar nosso trabalho para as pessoas e de nos conhecer melhor também”, avaliou.

Everton Santos, 41, foi acompanhado dos seus quatro companheiros, entre eles, a Sasha, uma schnauzer de 6 anos. “É incrível participar, já estive em competições pelo Interior de São Paulo e também na Argentina.”

Ao fim da noite de ontem, em live realizada no local, o campeão geral da competição foi anunciado: Gilberto Ramos com sua pet, a poodle Miss. Os jurados ainda escolheram os melhores de cada categoria. Ao todo, foram pelos menos 45 troféus.