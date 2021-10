Região registra em outubro o mês menos letal da pandemia

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



31/10/2021 | 20:40



O Grande ABC registrou em outubro o menor número de mortes em decorrência da Covid desde que a doença provocou os primeiros falecimentos na região, em março de 2020. De acordo com informações dos boletins epidemiológicos enviados pelas prefeituras, o mês que terminou ontem acumulou 155 perdas, contra 166 de abril do ano passado, que sustentava a menor marca.



Na comparação com setembro, outubro fechou com retração de 16,6% no número de mortes, já em relação a agosto, a baixa foi ainda mais impactante, de 58,3% – veja a evolução do número de óbitos desde o início da pandemia no Grande ABC na arte ao lado.



O número de casos de Covid também apresenta queda significativa. Em outubro foram confirmados mais 5.834 diagnósticos positivos de coronavírus, contra 9.934 de setembro, recuo de 41,2%. O dado atual, no entanto, é muito maior do que o registrados nos primeiros meses da crise sanitária, quando as cidades da região ainda tentavam descobrir a melhor maneira de fazer o diagnóstico da doença. Como comparação, em abril de 2020 foram registrados oficialmente 1.670, enquanto que no mês seguinte o indicador foi duas vezes e meia maior, já que foram computadas 5.840 infecções por coronavírus.



A queda nos indicadores de casos e mortes na região está diretamente ligada a vacinação contra a Covid. Os números das prefeituras mostram que 96,7% dos moradores do Grande ABC com 12 anos ou mais, faixa etária que está apta a receber os imunizantes no Brasil, já iniciaram o esquema vacinal e 79,4% estão totalmente protegidos da Covid, seja com as duas doses da vacina ou com o fármaco da Janssen, que é de aplicação única.



A imunização da população poderia ser ainda maior. O Diário mostrou na sexta-feira que ao menos 271 mil moradores do Grande ABC não retornaram aos postos de saúde para receber a segunda dose dos imunizantes. Caso todo esse grupo tivesse finalizado o esquema vacinal, a cobertura da região seria de 91%, portanto acima da linha de 90% vista por boa parte dos especialistas para que Estado e prefeituras inicie o processo de desobrigação do uso de máscara em lugares abertos, por exemplo. A cobertura atual dos munícipes com as duas doses é de 79,3%.



Por causa do atraso, o prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Paulo Serra (PSDB), projeta que a barreira de 90% será superada pelas cidades do Grande ABC apenas no fim de novembro, o que permitiria a região desobrigar o uso de máscara em lugares abertos. O assunto será debatido no dia 9 em assembleia dos prefeitos no colegiado.



SP FINDA RESTRIÇÕES

São Paulo encerra nesta segunda-feira as últimas restrições de público e eventos impostas pela pandemia do coronavírus, depois de quase 600 dias. A partir de agora, todos os estabelecimentos do Estado podem funcionar sem limites de lotação ou horário de funcionamento e festas com pista de dança, torcidas em estádios, shows com público em pé também estão autorizados. O uso de máscara facial, entretanto, segue obrigatório, assim como a exigência do “passaporte vacinal” em eventos com mais de 500 pessoas. Com as novas liberações, todas as medidas de restrição impostas pelo Plano São Paulo chegam ao fim. No Grande ABC, ainda vigoram algumas restrições. (com Estadão Conteúdo)