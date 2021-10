Festa do torresmo em Ribeirão Pires atrai 18 mil no fim de semana

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



31/10/2021 | 20:10



O primeiro Festival do Torresmo em Ribeirão Pires reuniu, neste fim de semana, pelo menos 18 mil pessoas. Foram 10 mil no sábado e 8.000 visitantes ontem. O evento, aberto ao público, reúne cerca de 20 barracas com cardápios diversificados como costela, lanches, porções, sobremesas e o tradicional torresmo de rolo.



Mesmo com o tempo nublado, o evento surpreendeu os comerciantes, já que, segundo eles, o sucesso foi “além do esperado”. A estimativa é de comercializar, durante todo o evento, 20 toneladas de proteína suína, que inclui linguiça, torresmo e costela.



Moisés de Oliveira, 34 anos, funcionário das barracas do Old Truck, comentou que só no sábado o local vendeu mais de 600 porções entre costela e torresmo. “O nosso caminhão, que vende lanches e as porções, por exemplo, bateu o recorde de vendas de todos os eventos que já fizemos.”



No espaço, a porção de costela é vendida acompanhada de arroz, farofa e linguiça, pelo valor de R$ 45. A porção do torresmo de rolo é vendida individual pelo mesmo valor.



Para quem gosta de outros itens do churrasco, Reinaldo José de Paula, 57, proprietário da barraca Rei do Parrilla, oferece as porções de linguiça, picanha, batatas e kaftas, além dos lanches com pão francês.



O proprietário observou que no primeiro dia de evento foram vendidos cerca de 200 lanches de linguiça e mais de 300 porções. “Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. O sucesso foi tanto que já pedi ao meu revendedor mais itens para manter até terça-feira (amanhã).” De Paula lamentou que seu fornecedor não tinha em estoque mais kafta recheada muçarela, que fez tanto sucesso no sábado que se esgotou rapidamente.



Para a organização do evento, Ribeirão Pires já estava na programação para receber o festival, mas precisou esperar até o cenário de arrefecimento da pandemia. “Os comerciantes precisavam desse fôlego e superou nossas expectativas, com muitas famílias vindo para cá aproveitar”, conta Jorge Amaré, 37. proprietário da Focus Produções e Eventos, responsável pela atividade.



O primeiro Festival do Torresmo acontece no Complexo Ayrton Senna, das 12h às 22h (música ao vivo todos os dias a partir das 20h) e vai até amanhã. A entrada é gratuita.