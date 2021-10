Com um a menos, Athletic empata clássico contra a líder Real Sociedad no Espanhol

31/10/2021 | 19:31



O clássico basco entre Real Sociedad e Athletic Bilbao terminou empatado por 1 a 1 na tarde deste domingo, com expulsão e gol emocionante nos acréscimos. O jogo foi disputado San Sebastián, na Reale Arena, casa da Real Sociedad, e válido pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

Apesar do empate com o arquirrival, a Real Sociedad assume a liderança isolada do Campeonato, com 25 pontos, ficando com um ponto a mais que Real Madrid e Sevilla e com três a mais que o Atlético de Madrid. Os três rivais possuem um jogo a menos que a equipe do país basco.

Já o Athletic Bilbao chega aos 18 pontos e fica na oitava colocação da tabela, ultrapassando o Barcelona, que está em nono. O time basco tem dois empates seguidos no torneio.

Como era de se esperar, Real Sociedad e Athletic Bilbao fizeram um jogo quente e disputado neste domingo. Os gols só saíram no segundo tempo. Aos 13 minutos, Alexander Isak abriu o placar para o time da casa em cobrança de pênalti.

O Athletic Bilbao conseguiu buscar o empate mesmo com um jogador a menos. O zagueiro Iñigo Martínez foi expulso aos 39 minutos. Já nos acréscimos, aos 46 do segundo tempo, o camisa 10 Iker Muniain empatou o duelo para os visitantes.

O próximo jogo da Real Sociedad será contra o Sturm Graz pela Liga Europa na próxima quinta-feira. Pelo Campeonato Espanhol, a equipe enfrentará o Osasuna no próximo domingo. Já o Athletic Bilbao joga contra o Cádiz na próxima sexta-feira pelo Campeonato Espanhol.