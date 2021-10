Milan derrota a Roma e não deixa o Napoli escapar na liderança do Italiano

31/10/2021 | 18:51



Com bela atuação do veterano Ibrahimovic, o Milan derrotou a Roma, neste domingo, por 2 a 1, no campo do adversário, e não deixou o Napoli escapar na liderança do Italiano. Milaneses e napolitanos dividem a liderança da competição com 31 pontos, após 11 rodadas.

O início da partida na capital italiana foi movimentado, com as equipes se revezando na criação e desperdício de boas oportunidades. Aos dois minutos, Pellegrini finalizou para fora, após cruzamento de Viña. Aos dez, foi a vez de Rafael Leão errar feio quase na pequena área. Aos 13, Pellegrini, mais uma vez, falhou ao pegar rebote.

O placar foi aberto aos 25 minutos graças à experiência de Ibrahimovic. O atacante sueco bateu falta no contrapé de Rui Patrício e colocou o time visitante à frente na disputa.

A etapa final continuou bastante aguerrida, mas aos oito minutos o Milan ampliou sua vantagem. Ibañez cometeu pênalti em Ibrahimovic. Kessié cobrou muito bem e fez 2 a 0.

A partir daí, a Roma foi ao ataque, enquanto o Milan passou a explorar os erros cometidos pelo adversário, que, desesperado, tentava diminuir o prejuízo. Apesar de toda a pressão, a Roma só foi obter o seu gol aos 48 minutos, com El Shaarawy, mas já era tarde.