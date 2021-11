Jovens tenistas de São Bernardo trilham caminhos de conquistas

Heitor Agricio

Especial para o Diário



01/11/2021 | 00:46



Esporte que tem entre seus expoentes Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros, um dos maiores torneios da modalidade no mundo, agraciado no Hall da Fama da Associação dos Tenistas Profissionais e esportista respeitado mundialmente, o tênis desponta também no Grande ABC.



Jovens da região, com idade entre 14 e 16 anos, querem ter o esporte não somente como passatempo dos fins de semana. Eles almejam mais. Sonham em jogar profissionalmente e, quem sabe um dia, trilhar carreiras vitoriosas, seja no Brasil e até no Exterior.



Parte da turma ingressou no esporte ainda na primeira infância, com 4 anos. A entrada no mundo das competições deu-se aos 10. E mesmo com pouca idade já colecionam títulos em disputas inclusive fora do País e despontam bem colocados em rankings de suas categorias. É o caso de Enzo Freitas, 15, três vezes campeão da simples e duas vezes campeão nas duplas, além de outras duas vezes vice, ambas pela Cosat (Confederação Sul-Americana de Tênis). É atualmente o quinto colocado no Brasil e oitavo na América do Sul. “Eu estou vendo evolução muito boa e levo o tênis cada vez mais a sério”, revela o garoto.



Já com ‘experiência’ de quatro a seis anos acumulada em inúmeras disputas de competições nacionais e internacionais, os jovens atletas depositam confiança em futuro promissor. E títulos sul-americanos em categorias simples e duplas corroboram e fazem parte das prateleiras. São os casos das conquistas de Sthephan Noale, 15, que é 40º na Cosat e 15º no Brasileiro; Nicholas Ros, 14, 76º na Cosat e 20º no Brasileiro; Glauco Junior, 16, 148º na Cosat e 48º no Brasileiro; Luiza Esteves, 14, 40º na Cosat e oitava no Brasileiro; e Murilo Martins, 16, 1.306º na ITF (International Tenis Federation).



São, ao todo, 42 jovens talentos na turma. Responsável por lapidar a garotada, José Nascimento Júnior, 36, mais conhecido como Juninho, está na profissão desde os 15. Também foi jogador, parou aos 24 e hoje comanda o grupo. Ele diz ter ótima relação com a galerinha, mas, para conseguir extrair o talento de cada um às vezes tem de ser rigoroso. “Em esporte de alto rendimento a gente não pode ser bonzinho demais, na hora de dar puxão de orelha, tem que dar também,” comenta.



O trabalho de preparação da garotada é feito no centro de treinamento São Bernardo Tênis Clube, Rua Tietê, na Vila Vivaldi. Os atletas seguem rotina de treinos diários, que têm início às 8h e só terminam às 17h. As atividades são feitas em quadra, academia e regenerativos visando diversas competições dentro e fora do País. <EM>As próximas participações serão em torneios sul-americanos, o Patuju Junior Open, entre 30 de outubro e 6 de novembro; e Cóndor de Plata, entre 6 e 20 de novembro, ambos na Bolívia.



De acordo com a ITF, em relatório divulgado em 2019, há no mundo 87 milhões de tenistas, 2,6% deles, ou 2,2 milhões, no Brasil. Entre eles os meninos e meninas de São Bernardo, que, seja em quadra de saibro, sintética ou grama, possam no futuro se transformar em outros Gugas, Marias Esther Bueno, Meligenis, Thomaz Bellucci, Brunos Soares e tantos outros. O tênis agradece.