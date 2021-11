Anunciado no PSB, Yoshio desmente filiação na legenda

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



01/11/2021 | 00:42



Ex-vereador e ex-prefeiturável em Diadema, Ricardo Yoshio foi anunciado como filiado ao PSB, porém, ao Diário, negou que tenha assinado a ficha da legenda. A única certeza do ex-parlamentar é a saída do PSDB, mas por motivos eleitorais. “Sei que no PSDB a nota de corte dos candidatos é muito alta e foge da estratégia que temos.”



Há duas semanas, o perfil da Fundação João Mangabeira, mantida pelo PSB nacional, divulgou que Yoshio havia ingressado na legenda, juntamente com a ex-secretária estadual de Turismo de São Paulo Bianca Colepicolo. Na imagem, Yoshio aparece ao lado de Bianca, do ex-governador Márcio França e do presidente nacional do partido, Carlos Siqueira.



“Eu fui convidado por eles e fui para Brasília. Mas quem se filiou foi só a moça (Bianca), que é de São Sebastião (Litoral paulista). Eu fui convidado a entrar, eles falaram que têm interesse na minha filiação, mas ficaram de mostrar a chapa. Eu não me filiei”, assegurou Yoshio. “Tenho mantido conversas com vários partidos. Conversei com o (deputado estadual) Campos Machado (presidente do Avante), com a Renata Abreu (deputada federal e presidente do Podemos), com dirigentes do Patriota, com o Paulinho da Força (também parlamentar federal e presidente do Solidariedade). Como candidato, precisamos estudar bem.”



Yoshio foi o terceiro colocado na eleição à Prefeitura de Diadema no ano passado, com 29.726 votos. Deixou de ir ao segundo turno por diferença menor que 2.000 votos – Taka Yamauchi (PSD), que enfrentou José de Filippi Júnior (PT) na reta final, obteve 31.301 adesões. O desempenho considerado surpreendente fez com que Yoshio fosse cobiçado por série de legendas.



O ex-vereador comentou que seu desejo é ser candidato a deputado federal, para manter compromisso firmado com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). “Tenho apalavrado que levarei a deputada Carla (Morando, PSDB, mulher do são-bernardense) para Diadema. A federal, também posso projetar outras dobradas, como com o Josa (Queiroz, PT, presidente da Câmara e pré-candidato a estadual)”, discorreu Yoshio, sem fechar portas para eventual projeto à Assembleia. “Sabemos que, a depender do partido, uma eleição a estadual precisa de menos votos. Por isso estou estudando o que fazer e não acertei com ninguém.”



O político avisou, porém, que quer definir a futura sigla até novembro, levando como experiência a eleição do ano passado, quando ele fechou ingresso nas fileiras tucanas às vésperas das convenções. “Houve demora muito grande, o pessoal não botava fé que eu sairia candidato e se acertou com outros nomes. Esse risco não posso correr de novo. E por isso estamos procurando um partido que possa garantir vitória com 50 a 60 mil votos.”