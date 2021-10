Grande ABC tem 646 vagas de emprego à disposição

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



31/10/2021 | 17:27



Os centros públicos de emprego e agência que também oferta vagas para o Grande ABC registram 646 oportunidades para esta semana.



A maioria delas está em São Caetano (345 vagas), que podem ser conferidas pelo site https://jobs.recrutei.com.br/portaldoemprego. Há espaços para manicure, açougueiro, operador de caixa, repositor, auxiliar de limpeza e operador de torno CNC.



Em Diadema, são 47 chances à disposição de quem busca se recolocar no mercado de trabalho. Entre as profissões requisitadas estão mecânico de ar-condicionado, funileiro, assistente fiscal e pedreiro. Interessados podem acessar o site http://emprega.diadema.sp.gov.br para analisar essas e outras oportunidades abertas.



A CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo computa 94 vagas. A maioria delas (37) para vendedor interno. Há 13 para atendente de lanchonete. Outras dez são para operador de telemarketing ativo e receptivo. Há espaços também para motorista entregador, mecânico de empilhadeira e ajudante de cozinha. O registro a essas e outras vagas de São Bernardo pode ser feito na sede da CTR (Rua Padre Lustosa, 48, Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (exceção às sextas, quando o atendimentos e encerra às 15h).



Em Mauá existe total de 72 oportunidades. Empresas procuram, via CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) da cidade, auxiliar de inspeção de qualidade, ajudante de carga e descarga, auxiliar administrativo, corretor de imóveis, desenhista projetista, eletricista de automóveis, pizzaiolo, líder de logística, vendedor, entre outros. O CPTR de Mauá fica na Rua Jundiaí, 63. bairro Matriz.



Santo André disponibiliza quatro vagas, mesmo número de Ribeirão Pires. Em Rio Grande da Serra, são 20 oportunidades, sendo, entre elas, açougueiro, ajudante de obras, auxiliar de encanador, chefe de departamento pessoal, eletricista de manutenção em geral e serralheiro.



A Luandre, agência que atua no Grande ABC, registrou 60 vagas. O salário varia de R$ 1.000 (vendedor de lojas em shopping) a R$ 4.500 (analista de produto de Medição e controle). As chances podem ser consultadas no site candidato.luandre.com.br.