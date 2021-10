Napoli bate Salernitana e joga pressão para Milan na briga pela ponta do Italiano

31/10/2021 | 16:30



O Napoli sofreu fora de casa contra o Salernitana neste domingo, mas conseguiu uma vitória pelo placar mínimo contra o adversário da parte de baixo da tabela e segue inteiro na corrida pela ponta da tabela. O jogo foi válido pela 11ª rodada do Campeonato Italiano, que ainda terá o Milan em campo.

O Napoli se mantém firme na briga pela liderança, chegando aos 31 pontos. O time de Nápoles abre três pontos para o Milan, mas ainda pode ser alcançado na rodada. Esta é a 10ª vitória do Napoli nesta edição do Campeonato Italiano, o time empatou um outro jogo e segue invicto. O Salernitana, que vinha de vitória na rodada anterior, segue com sete pontos, o que mantém o clube na zona de rebaixamento, em 19º.

O Napoli dominou a partida desde o primeiro tempo, mas o Salernitana conseguiu segurar as tentativas de ataque do líder do campeonato. Quando tentava criar, o time mandante esbarrou na falta de criatividade. Frank Ribery, um dos principais jogadores na criação de jogadas do time, não vivia um dia inspirado.

Mesmo com o desfalque recente de Victor Osimhen, o Napoli conseguiu tirar o zero do placar no segundo tempo. Depois de um longo bate-rebate na área do Salernitana, que chegou a ter uma bola na trave de Pentagna, o meia Zielinski ficou com a bola e finalizou do jeito que deu para fazer 1 a 0 para o Napoli.

Os 24 minutos, o Salernitana teve um jogador expulso por falta dura. Pouco tempo depois, aos 31 minutos, o zagueiro Koulibaly, do Napoli, fez uma falta sendo o último homem de defesa do time e também acabou expulso.

Pelo Campeonato Italiano, o próximo compromisso do Napoli será em casa diante do Hellas Verona, no estádio Diego Armando Maradona. Antes disso, na próxima quinta-feira, o Napoli joga fora de casa contra o Legia Varsóvia fora de casa. Na próxima rodada, o Salernitana visitará a Lazio no estádio Olímpico de Roma, em jogo que acontece no próximo domingo.

Mais cedo neste domingo, a Fiorentina venceu o Spezia por 3 a 0 em casa, com hat-trick do atacante Vhalovic. Genoa e Venezia ficaram no 0 a 0. Já o Empoli derrotou o Sussuolo por 2 a 1 fora de casa.