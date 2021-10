Brasil vence mais duas vezes no Mundial de Boxe de Belgrado, na Sérvia

31/10/2021 | 16:19



Michael Douglas, na categoria até 54kg, e Keno Machado, até 86kg, venceram, neste domingo, e garantiram vaga nas quartas de final do Mundial Masculino de Boxe, que está sendo disputado em Belgrado, na Sérvia.

Michael teve problemas para superar o turco Muhammet Sacli. Depois de um primeiro round bastante equilibrado, o brasileiro encontrou a distância correta para acertar seus golpes e até fez o juiz abrir contagem protetora para o representante da Turquia.

No terceiro assalto, Michael continuoiu muito bem na luta e não teve problemas para obter a classificação para as quartas de final.

Já Keno teve um duelo mais tranquilo diante do sul-coreano Hyeongkyu. O brasileiro foi bem nos três rounds, dando poucas possibilidades para o adversário e venceu em decisão unânime. É mais um boxeador nacional que fica a uma vitória do pódio no Mundial.

O Mundial, que conta com a participação de 508 atletas, de 88 países, vai até 6 de novembro e nesta edição a novidade do Mundial é que a Associação Internacional de Boxe (AIBA, na sigla em inglês) vai distribuir US$ 2,6 milhões (R$ 14,6 milhões na cotação atual) aos medalhistas. O ouro vale US$ 100 mil (R$ 564,5 mil), a prata representa US$ 50 mil (282,2 mil) e o bronze garante US$ 25 mil (R$ 141,1 mil).