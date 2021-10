Corinthians e Gabriel Pereira chegam a acordo e meia renova contrato por 3 anos

31/10/2021 | 16:10



O Corinthians anunciou neste domingo a renovação de contrato com o meio-campista Gabriel Pereira por mais três anos. O novo vínculo do atleta de 20 anos vai até o dia 31 de dezembro de 2024. A negociação entre o cliube alvinegro e o empresário do jogador passou por um longo impasse recentemente devido a uma falta de um consenso financeiro entre as partes.

O Corinthians fica com 70% dos direitos econômicos de Gabriel Pereira, enquanto os outros 30% são do Guarani, pelo qual jogou na base até 2018. "Estou muito feliz pelo acerto. A minha vontade sempre foi permanecer aqui e deu tudo certo. Agora é seguir focado para fazer o melhor por esse clube", afirmou Gabriel Pereira.

Segundo garante a diretoria do Corinthians, as negociações com os empresários Ivan Rocha e Paulo Pitombeira, que agenciam GP, começaram no início da gestão do presidente Duilio Monteiro Alves, em janeiro. Uma nova proposta teria sido feita, seguindo a política de não extrapolar o planejamento financeiro do clube na temporada.

Na última sexta-feira, o Corinthians enviou uma oferta de renovação aos empresários do atleta e, no sábado, foram resolvidos os últimos detalhes. O atleta baixou a pedida de salários e luva e o contrato foi assinado neste domingo.

O contrato do meia-atacante iria até março de 2022 e o jogador já estava livre para negociar um pré-contrato com outra equipe para sair de graça ao fim do contrato. Diante da possibilidade de perder o jogador, a diretoria corintiana chegou a cogitar afastar Gabriel Pereira, já que se recusaria a servir de vitrine para um atleta que poderia estar de saída da equipe.

Com o acordo fechado, o técnico Sylvinho deverá utilizar Gabriel Pereira na partida diante da Chapecoense nesta segunda-feira, no fechamento da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista fecha a preparação para o jogo na tarde deste domingo. A partida acontecerá na Neo Química Arena, com início às 21h30.

Gabriel Pereira chegou às categorias de base do Corinthians em 2018, quando foi integrado ao time sub-17. O jogador subiu para o sub-20 um ano depois e se destacou na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2020. Desde então, subiu para a equipe principal do clube e tem ganhado espaço com o técnico Sylvinho.