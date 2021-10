Kim Kardashian e Pete Davidson se divertem de mãos dadas em parque de diversões

31/10/2021 | 16:10



Kim Kardashian e Pete Davidson curtiram juntos um passeio em um parque de diversões na Califórnia, nos Estados Unidos, segundo informações da Us Weekly.

Os dois estavam acompanhados de Travis Barker, Kourtney Kardashian, Stephanie Shepherd e outros amigos.

Uma fonte contou ao site que os dois pareciam bons amigos, enquanto outra disse que o grupo estava cercado por dúzias de seguranças.

- Kim estava bem tranquila, mas pareceu que ela estava tentando se esconder.

Também foi dito que Kim e Pete deram uma volta na montanha russa e a socialite, com medo, segurou a mão de Pete durante o passeio. De qualquer forma, parece que não tem nada sério rolando entre os dois, e esta não é uma preocupação de Kim no momento.

- Ela não está preocupara em namorar, mas se preocupa que homens não queiram sair com ela por conta do quão pública sua relação com Kanye West foi. Ela também sabe o quão difícil é para construir uma relação de confiança com alguém, então ela acha que vai levar tempo para deixar alguém fazer parte de sua vida. Foi fácil com Kanye porque eles eram amigos antes então já tinham construído anos de confiança.

Enquanto algumas Kardashians se divertem no parque, outras vão ter que ficar em casa por um tempo. Khloé Kardashian contou aos seus seguidores no Twitter que ela e a filha, True, testaram positivo para Covid-19.

Oi gente. Queria contar para vocês que eu e True testamos positivo para Covid. Eu tive que cancelar diversos compromissos e sinto muito que não vou poder fazê-los acontecer. Felizmente eu tomei a vacina então vou ficar bem. Estarei aqui em quarentena e seguindo os protocolos.

Tomara que ela fique bem logo!