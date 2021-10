Rodovias de São Paulo registram mais de 1,2 milhão de veículos no feriado prolongado

Da Redação

31/10/2021



As principais rodovias do Estado registraram desde sexta-feira a passagem de 1.231.822 veículos entre os corredores que ligam a Capital ao interior e à Baixada Santista. Somente na Anchieta-Imigrantes, a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) registrou o tráfego de 450.874 veículos.

Em sequência no levantamento divulgado pela agência aparece o corredor rodoviário Anhanguera-Bandeirantes, com a passagem de 381.666 carros; seguido pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, com 220.278 veículos e por fim a rodovia Castelo Branco- Raposa Tavares, com 179.004.

Já a concessionária Ecovias, responsável pela operação do Sistema Anchieta-Imigrantes, que é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, dos km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera - Guarujá), contabilizou desde sexta-feira a passagem de mais de 150,2 mil veículos em direção ao Litoral.

No sentido São Paulo foram registrados 77,7 mil veículos. Somente na última hora, desceram mais de 762 veículos e subiram mais de 707.

Neste momento, o SAI não apresenta pontos de lentidão em nenhuma das vias, e a operação está normal (5x5). Para a descida, o motorista pode utilizar a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra ocorre pelas pistas norte das duas rodovias.