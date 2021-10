G20: Nos comprometemos a reduzir significativamente emissões coletivas de gases

31/10/2021 | 15:17



Em comunicado após reunião do grupo das 20 maiores economias do globo (G20), os países se comprometeram a reduzir "significativamente" as emissões coletivas de gases do efeito estufa. "Iremos acelerar nossas ações através da mitigação, adaptação e finanças, reconhecendo a relevância chave de alcançar o patamar net zero de emissões globais de gases de efeito estufa ou a neutralidade de carbono por volta de meados do século", diz o documento.

Os países também reconheceram a necessidade de fortalecer esforços globais necessários para atingir os objetivos do Acordo de Paris. "Continuamos comprometidos com a meta do Acordo de Paris de manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 º C e juntar esforços para limitá-lo a 1,5 º C acima dos níveis pré-industriais, também como um meio de possibilitar o cumprimento da Agenda 2030", escreveram.

Os países assumiram o compromisso de aumentar esforços para eliminar subsídio a combustíveis fósseis ineficientes e cooperarem para tecnologias renováveis de emissão zero ou baixa de carbono. "Vamos mobilizar financiamento público e privado para energia verde", diz o documento. As nações também se disseram comprometidas a manter a segurança energética.