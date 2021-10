Influenciadora Mah Tavares fala sobre beijo de Whindersson Nunes: -Foi muito bom

31/10/2021 | 15:10



A influenciadora digital Mah Tavares participou recentemente de um vídeo para o canal do Matheus Mazzafera. Nele, os dois brincaram de um jogo no qual Mah precisava escolher desenhos de Halloween para responder as perguntas que cada imagem continha.

Logo de cara a influenciadora escolheu um fantasminha, cuja pergunta era:

- Fale a primeira letra de alguém famosinho conhecido que você ficou e não consegue esquecer o beijo dele.

Tímida, Mah falou da vez em que ficou com Whindersson Nunes.

- A gente é amigo, mas foi bom, muito bom. A gente é muito amigo, conversamos coisas de amizade mesmo, ele me dá conselhos.

Mazzafera ficou empogado com as respostas e perguntou se ela falou para o humorista que gostou do beijo. Mah respondeu:

- Já falei que ele beija bem, mas tudo na amizade.

Whindersson anunciou o término de seu relacionamento com Maria Lina Deggan em agosto deste ano.