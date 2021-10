Sabrina Sato e Viviane Araújo posam juntas em festa na quadra do Salgueiro

31/10/2021 | 15:10



Os preparativos para o Carnaval 2022 estão a todo vapor! Na noite do último sábado, dia 30, o Salgueiro promoveu um evento em parceria com a Unidos de Vila Isabel e contou com a presença das rainhas de bateria - Viviane Araújo e Sabrina Sato.

Nas redes sociais, a mãe de Zoe compartilhou imagens do encontro com a amiga. Após posarem para fotos, as duas caíram no samba. Também estiveram presentes: MC Rebecca, Bruno Chateaubriand, Dudu Nobre e o marido de Viviane, Guilherme Militão.

Nas redes sociais, Sato postou uma foto do look e escreveu:

Pronta pra ir com a minha Unidos de Vila Isabel sambar no Salgueiro.