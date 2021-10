Com golaço de Carrasco, Atlético de Madrid vence Betis e encosta nos líderes

31/10/2021 | 14:45



O Atlético de Madrid levou a melhor em confronto direto pela parte de cima do Campeonato Espanhol contra o Real Betis, neste domingo. Debaixo de muita chuva no estádio Metropolitano, em Madrid, o time da casa abriu o placar com um golaço do belga Carrasco e depois ampliou a vitória com um gol contra bizarro do zagueiro Pezzella. João Félix fechou a vitória por 3 a 0.

Atlético e Betis começaram esta 12ª rodada separados por dois pontos e, com a vitória, o time colchonero entra na zona de classificação para a Liga dos Campeões, ficando na quarta colocação, com 22 pontos. O time volta a vencer após dois empates seguidos na competição e fica a apenas dois pontos dos líderes Sevilla, Real Sociedad e Real Madrid. O Betis tem sua sequência de três vitórias seguidas interrompida e cai para quinto, com 21 pontos ganhos.

O jogo deste domingo colocou frente a frente dois consagrados técnicos sul-americanos. Pelo Atlético de Madrid, Diego Simeone montou um time bastante organizado, que fez uma partida sólida e venceu sem sustos. Já o chileno Manuel Pellegrini, que realiza ótimo começo de temporada com o Betis, não conseguiu passar pelo difícil teste em Madri.

O placar foi aberto aos 25 minutos do primeiro tempo, com um golaço de Yannick Carrasco. O belga recebeu passe de Ángel Correa, entortou o lateral Montoya e encheu o pé para o fundo do gol. Apesar da posse de bola equilibrada, o time da casa dominou completamente as ações ofensivas durante todo o primeiro tempo.

O placar do duelo foi ampliado com um gol contra muito esquisito do zagueiro argentino Pezzella, após cobrança de escanteio. Aos 18 minutos da etapa final, o defensor cortou uma cobrança de escanteio cabeceando para trás, na direção do seu próprio gol.

O Atlético chegou a marcar um golaço do meio-campo com Griezmann, mas a arbitragem pegou falta no lance e anulou. Mas o terceiro gol do time de Simeone aconteceu, aos 36 minutos, com o jovem português João Félix. O jogador foi lançado em velocidade e apenas tirou do goleiro para fazer 3 a 0.

No fim da partida, Simeone colocou em campo o atacante Matheus Cunha e o lateral Renan Lodi, nomes presentes na convocação da seleção brasileira feita na última semana para duelos com Colômbia e Argentina.

O Betis, do atacante brasileiro Willian José, tem um clássico pela frente na próxima rodada, diante do Sevilla. Mas antes disso precisa se preocupar no duelo fora de casa contra o Bayer Leverkusen pela Liga Europa, na próxima quinta-feira.

O Atlético de Madrid jogará pela Liga dos Campeões diante do Liverpool, também fora de casa, na próxima quarta-feira. Pelo Campeonato Espanhol, o clube de Madrid visitará o Valencia no próximo fim de semana.