Anfitrião do G20, Draghi diz que a cúpula deu bases para trabalhar na COP-26

31/10/2021 | 13:53



O primeiro-ministro italiano e anfitrião do G20, Mario Draghi, afirmou que a cúpula das 20 maiores economias do globo (G20) deu bases para trabalhar na COP26. Draghi disse que o grupo concordou em "continuar o compromisso de lutar contra as mudanças climáticas para o benefício das gerações atuais e futuras", em seu discurso de encerramento.

As nações comprometeram-se hoje a reduzir a intensidade das emissões de carbono, como parte dos esforços de mitigação, no setor de energia para cumprir os prazos alinhados com a meta de temperatura de Paris.

Além disso, os líderes concordaram também em encerrar o financiamento público para a geração de energia à base de carvão no exterior, mas não estabeleceram nenhuma meta para a eliminação gradual do carvão no mercado interno. Segundo Draghi, o G20 está "muito mais perto" da meta de atingir US$ 100 bilhões em financiamento climático para apoiar países vulneráveis.