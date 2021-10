Raphinha volta a defender o Leeds com gol e vitória sobre o Norwich no Inglês

31/10/2021 | 13:20



Convocado por Tite para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas contra Colômbia e Argentina, o atacante Raphinha voltou a defender o Leeds United neste domingo, após ser desfalque diante do Arsenal por causa de uma dura pancada sofrida há uma semana. E o retorno foi em grande estilo. O brasileiro abriu o caminho para a importante vitória por 2 a 1 sobre o lanterna Norwich, pelo Campeonato Inglês, com um belo gol após passar fácil pelos marcadores.

Raphinha deixou o campo contra o Wolverhampton carregado após sofrer entrada forte do marcador e muitos previam que pudesse parar por muitos dias e até corria risco de não ser convocado. Ele deixou os torcedores despreocupados ao garantir que não era nada grave. Mas nos pôde atuar contra o Arsenal e viu o Leeds cair na Copa da Liga Inglesa com derrota por 2 a 0.

Neste domingo, na casa do Norwich, ele comprovou que as dores não existem mais. Após lançamento rápido, Raphinha foi servido pela esquerda e fez o que sabe: partiu para cima da marcação, cortou dois defensores para dentro da área e bateu cruzado para abrir o marcador.

Em cinco minutos, foram três gols no confronto. Logo após Raphinha tirar o zero do marcador, Omobamidele empatou. O time da casa ainda comemorava quando Rodrigo, brasileiro naturalizado espanhol, recolocou o Leeds em vantagem.

A vontade de Raphinha em campo era tão grande que ao se esforçar para pegar uma bola na beirada do campo, já com 2 a 1 de vantagem, acabou atropelando e derrubando o técnico Marcelo Bielsa. O chefe, contudo, se recuperou da trombada inesperada.

O Leeds conseguiu segurar a vantagem no placar até o fim e subiu para os 10 pontos no Campeonato Inglês. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ocupando o 17° lugar na tabela de classificação. O Norwich é o lanterna com somente dois pontos.