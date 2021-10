Bolsonaro e França participam de reunião com diretor-geral da OMS no G-20

31/10/2021 | 12:25



O presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Relações com Exteriores, Carlos França, participaram neste domingo, 31, de uma reunião com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, à margem da Cúpula do G-20.

O Planalto publicou a informação no Twitter, mas não deu detalhes sobre o tema do encontro.

Mais cedo, em entrevista à CNN Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que teve um encontro importante com os líderes do G-20 e que se comprometeram com o fortalecimento dos sistemas de saúde de maneira geral, não só na pandemia, mas para enfrentar outras doenças sanitárias.