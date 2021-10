Anitta empresta fantasia de Halloween de Sabrina Sato e dispara: Tem que reciclar

31/10/2021 | 12:10



Anitta chamou a atenção ao aparecer nas redes sociais usando uma fantasia de Pantera Cor de Rosa no Halloween dos Estados Unidos. Entre muitos elogios, alguns fãs acabaram reparando que a peça também já foi usada por outra personalidade brasileira - Sabrina Sato.

Com os comentários, Anitta foi até os Stories confirmar que emprestou a fantasia da apresentadora. Ela justifica:

- Aqui nos Estados Unidos é igual ao Carnaval, todo mundo se fantasia de qualquer coisa. Eu peguei minha fantasia emprestada com a Sabrina. A sandália eu não peguei emprestada da GKay. É minha mesmo!

A cantora conta que pediu a um amigo para levar a peça do Brasil até Nova York.

- Ela não encontrou outras fantasias que eu pedi. A gente gasta trilhões nesses looks para usar só uma vez? A gente tem que emprestar para os outros também! Ir reciclando, olha o mundo aí! Um monte de lixo, acumulando. A gente tem que reciclar as coisas dos amigos. Ano que vem eu pego outra da Sabrina. Quem quiser meus looks emprestados, eu empresto também!

Sabrina usou a fantasia em 2014, em um baile.