Caindo de amores! Fiuk se declara para namorada: Amo a nossa história

31/10/2021 | 12:10



Caindo de amores! Fiuk usou as redes sociais no último sábado, dia 30, para se declarar para a namorada, Thaisa Carvalho. A data era especial, afinal, a amada estava comemorando o dia de seu aniversário.

Na legenda, o ex-BBB falou um pouco sobre a história do relacionamento dos dois.

Sempre que eu penso na nossa história eu não sei por onde começar? Faz mais de 10 anos que você comemora comigo meu aniversário e hoje a gente tá aqui comemorando juntos. Como a vida é doida. Você sempre deu presentes que eram tão especiais pra mim mesmo sem saber, sempre pensou em tudo... Sempre esteve ao meu lado. Amo a nossa história e quem você se tornou! Te desejo tudo, tudo, tudo de bom nessa vida. Que você realize todos seus sonhos (ao meu lado) e seja feliz sempre. Te amo muito, meu amor. Parabéns

Fiuk assumiu o romance em setembro de 2021. Mas, mesmo antes de sua participação no BBB, ele já estava se envolvendo com Thaisa. Segundo o jornal O Dia, a jovem já foi tão fã do cantor, que chegou a esperar por ele durante 12 horas na frente dos Estúdios Globo.