Bruna Marquezine compartilha vídeo sensualizando só de lingerie nas redes sociais: Cabine de fotos

31/10/2021 | 12:10



Bruna Marquezine compartilhou no Instagram no último sábado, dia 30, um vídeo com diversos cliques sensuais e encantou a web.

Cabine de fotos, escreveu a atriz na legenda da publicação.

E inúmeros comentários elogiando a moça surgiram:

Você é deslumbrante, quanta beleza, escreveu um internauta.

Uma vibe mais Kendall Jenner e afins, né, comparou outra pessoa.

Você é uma verdadeira obra de arte, postou um seguidor.