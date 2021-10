Por que trocar o nome do viaduto?

Do Diário do Grande ABC



31/10/2021 | 12:07



Apresentamos projeto de lei que renomeia o Viaduto Castelo Branco, entre a Avenida Prestes Maia e a Avenida do Estado, no bairro Campestre, e tem repercutido entre os leitores e leitoras deste Diário e nas mídias sociais. Os comentários são, no geral, de que o papel de um vereador não pode se restringir à apresentação de projetos que alterem nomes de praças ou ruas da cidade e o nosso mandato tem total acordo com o argumento destes leitores e leitoras. Cabe aos vereadores e vereadoras - e também aos legisladores e legisladoras estaduais e federais – ouvir as demandas da população para propor, criar e aprovar as leis municipais, além de fiscalizar o Poder Executivo, neste caso o prefeito e seus secretários. Não à toa apresentamos até outubro de 2021 mais de 330 proposituras. Deste total, mais da metade até agora foi de requerimentos de informação, que são instrumento legal de requisição de esclarecimentos a órgãos e agentes da administração pública. Somos, disparado, o mandato que mais utiliza este instrumento.

Pensando neste papel amplo e de escuta da população foi que protocolamos o projeto de lei que renomeia o Viaduto Castelo Branco, o primeiro presidente da ditadura militar brasileira, que durou 21 anos, matou e torturou centenas de pessoas. Atualmente, há no mundo demanda social que se intensificou após a morte de George Floyd, asfixiado por policial, e os protestos do Black Live Matters nos Estados Unidos, contra as homenagens a notórios torturadores e antigos exploradores, como os bandeirantes paulistas, em locais públicos. Por isso, nosso projeto vai além da troca do nome do viaduto e busca levantar esta discussão sobre homenagens indevidas também em nossa cidade, a fim de desconstruir a mentalidade de que certos personagens possam ser homenageados no Brasil.

Para renomear o viaduto, também ouvimos representantes e militantes da área da cultura de Santo André, que sugeriram o nome do escritor, jornalista, advogado e intelectual Antonio Possidonio Sampaio. Concordamos de imediato! Além de lutar contra a ditadura ao lado de trabalhadores e trabalhadoras no Grande ABC, o baiano de Morro Preto foi ativista da cultura na cidade de Santo André, onde se radicou depois de passar por São Paulo. Acreditamos que seja justa homenagem a quem de fato contribuiu e ajudou a construir a nossa região. Por fim, tivemos o cuidado de procurar local sem endereço fixo de casas e comércios para não criar dificuldades com burocracias e alterações de endereços, seja em materiais de divulgação ou outros prejuízos aos cidadãos e cidadãs andreenses. Tudo isso para levantar bandeira que jamais pode ser baixada no Brasil: ditadura nunca mais!

Ricardo Alvarez é vereador pelo Psol de Santo André.

PALAVRA DO LEITOR