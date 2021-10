Contratação inexplicável

Do Diário do Grande ABC



31/10/2021 | 13:05



O vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (PSD), que até o início do mês era o todo poderoso secretário de Serviços Urbanos da administração, tem muito a explicar à Justiça e à população do município.

Em 2017, logo no início da atual administração, ele foi o responsável pelo rompimento do contrato com as empresas Revita e Lara Central de Tratamento de Resíduos Sólidos, que integravam o consórcio para gerir a PPP (Parceria Público-Privada) do Lixo de São Bernardo. A alegação, à época, foi a de que as empresas praticavam um preço acima do que seria o valor pago pelo mercado para o serviço.

E é aí que entra uma série de ações nebulosas do então secretário. Rompeu o contrato e assinou, de forma emergencial, com a Emparsanco. A ação foi o foco da Operação Lixo, conduzida pelo Gaeco ABC (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), e que transformou Marcelo e mais três em réus na Justiça Criminal de São Bernardo.

E, estranhamente, poucos dias depois da primeira fase da Operação Lixo, o secretário trouxe de volta para o governo, e prestar a mesma atividade do contrato anterior, as empresas que haviam sido tiradas no início da gestão. Agora com o nome Consórcio São Bernardo Ambiental, Revita e Lara passaram a ter a companhia da TB Serviços, Transporte, Limpeza e Gerenciamento de Recursos Humanos. Desde o início do contrato, em 2019, as três empresas já receberam da Prefeitura de São Bernardo R$ 379,3 milhões. Essas mudanças repentinas em um setor fundamental para garantir a boa zeladoria da cidade estão presentes na decisão judicial que aceitou denúncia, transformou Marcelo em réu e determinou seu afastamento da Secretaria de Serviços Urbanos de São Bernardo.

Ainda que fora da pasta, mais ainda na condição de número 2 do município, Marcelo precisa vir a público e explicar o que fez mudar de ideia tão rápido sobre o trabalho e o preço ofertado pelas empresas. O silêncio, aliás, já traz respostas.