Biden deve se reunir com líderes do G20 sobre gargalos de abastecimento

31/10/2021 | 11:08



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve se reunir com líderes do G20 neste domingo para discutir maneiras de aliviar os gargalos da cadeia de abastecimento mundial. O problema tem afetado a economia global que se recupera da pandemia da covid-19.

Biden planeja discutir como cada país pode identificar e resolver gargalos, disse um funcionário do governo. O objetivo é ajudar a reduzir as pressões e impulsionar o crescimento. Há também uma pretensão para que haja maior coordenação entre os países para que as cadeias de abastecimento sejam mais resilientes e mais transparentes nas questões de transporte.

O presidente norte-americano planejou também fazer anúncios sobre os planos dos EUA para estocar minerais e metais, bem como detalhar quais recursos do país estão disponíveis para encerrar os bloqueios em portos importantes, disse o funcionário. Biden se encontrará ainda com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e encerrará o dia com uma entrevista coletiva.

Passeio

Nesta manhã, alguns líderes do G20 jogaram moedas na Fontana di Trevi, no centro de Roma, em um passeio organizado pelo anfitrião do G20, Mario Draghi. Biden e o presidente Jair Bolsonaro não estavam no grupo.

(Com informações da Associated Press)