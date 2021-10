DeRozan supera Mitchell, Bulls derrubam o Jazz e NBA não tem mais invictos

31/10/2021 | 08:55



Eliminado nas semifinais da Conferência Oeste na temporada passada, o Utah Jazz iniciou a atual edição da NBA com tudo, disposto a ir ainda mais longe, ganhando seus quatro primeiros jogos, todos com pontuação acima dos 100. Neste sábado à noite, porém, a franquia viu sua invencibilidade chegar ao fim num grande duelo de basquete contra o Chicago Bulls. Com DeMar DeRozan levando a melhor no confronto de cestinhas com Donovan Mitchell, vitória por 107 a 99 e queda do último invicto na NBA.

As equipes seguem entre os melhores de suas determinadas conferências, cada uma com uma derrota apenas. Os Bulls têm campanha de 5/1 no Leste, mas está atrás de Knicks, Heat e Wizards no saldo de cestas, enquanto o Jazz tem 4/1 e só é superado pelos Warriors no Oeste.

Foi um jogo bastante equilibrado no United Center, em Illinois, casa do Chicago Bulls. E "decidido" num terceiro quarto melhor da equipe de DeRozan, que fez 25 a 15 na parcial para abrir vantagem boa no embate. O Chicago foi para o descanso atrás no placar, com 57 a 54 e os 10 pontos a mais no terceiro período foram decisivos para o triunfo no final.

O ala, por sinal, foi o cestinha da partida, com 32 pontos. Superou o armador Donovan Mitchell, que anotou 30 e não conseguiu evitar a primeira derrota do Utah, ainda sem aceitar a eliminação para o Los Angeles Clippers após um sexto jogo no qual tinha enorme vantagem no placar nas semifinais da temporada passada.

O Utah não apenas perdeu a primeira partida, como foi superado pelo Golden State Warriors na liderança do Oeste. O time de Stephen Curry mostrou um excelente jogo em conjunto para superar sem problemas o Oklahoma City Thunder por 103 a 82.

Nada menos de 11 jogadores dos Warriors pontuaram no Chase Center, na Califórnia. Curry fez 20 pontos, seguidos por Draymond Green e Andrew Wiggins, ambos com 14. Em seis rodadas, foram cinco triunfos da equipe que tenta voltar aos playoffs após campanhas ruins nas últimas duas temporadas.

Confira os resultados de sábado:

Washington Wizards 115 x 112 Boston Celtics

New Orleans Pelicans 117 x 123 New York Knicks

Detroit Pistons 110 x 103 Orlando Magic

Indiana Pacers 94 x 97 Toronto Raptors

Philadelphia 76ers 122 x 94 Atlanta Hawks

Chicago Bulls 107 x 99 Utah Jazz

Milwaukee Bucks 93 x 102 San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies 103 x 129 Miami Heat

Golden State Warriors 103 x 82 Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves 91 x 93 Denver Nuggets

Phoenix Suns 101 x 92 Cleveland Cavaliers

Confira os jogos deste domingo:

Dallas Mavericks x Sacramento Kings

Milwaukee Bucks x Utah Jazz

Charlotte Hornets x Portland Trail Blazers

Brooklyn Nets x Detroit Pistons

Los Angeles Lakers x Houston Rockets