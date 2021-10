Diário cria grupo no Whatsapp para compartilhar reportagens

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



31/10/2021 | 01:01



O Diário criou mais um canal de informação com o morador do Grande ABC. A partir de agora, além das notícias do jornal impresso e por meio dos canais digitais como site, Facebook (@jornaldgabc), Instagram (@diariodograndeabc) e Twitter (@dgabc), agora os leitores também podem receber noticiário completo por meio de grupo de WhatsApp.

A nova ferramenta, que é totalmente gratuita, já está à disposição dos leitores. Para participar basta apontar a câmera do celular para o QR Code acima para ser direcionado à lista do WhatsApp. Também é possível acessando o endereço https://chat.whatsapp.com/JrHDANYyxUX6aVmqF9K2ce.

Outra opção é usar o link que consta na parte inferior em todas as reportagens publicadas do site do jornal.

“A criação de mais esse canal vai no sentido de oferecer ao leitor um leque de opções para que ele possa receber as notícias sobre as sete cidades produzidas pelo Diário, seja no jornal impresso ou nas plataformas on-line. Com esse novo formato, ganhamos mais agilidade para informar o cidadão de tudo o que está acontecendo no Grande ABC, com a praticidade de poder ter acesso às informações direto do celular”, comentou o diretor de Redação, Sérgio Vieira.

Apenas os administradores do grupo do Diário têm permissão para enviar mensagens, o que facilita o uso da ferramenta. Todos os links publicados levam os usuários para o site do jornal. As reportagens mais importantes do dia serão enviadas aos participantes assim que forem publicadas no site do jornal.