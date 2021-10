Felipe Gustavo fica em terceiro na etapa de Lake Hanasu do Mundial de Skate

30/10/2021 | 20:25



O brasileiro Felipe Gustavo ficou em terceiro lugar, neste sábado, na etapa de Lake Hanasu, no Arizona (EUA) do Mundial de Skate, com 26.3 pontos. O título foi para o favorito norte-americano Nyjah Houston (27.3), seguido pelo compatriota Dashawn Jordan (26.8).

Assim como na categoria feminina, os quatro melhores avançaram para a etapa final com direito a mais duas manobras. O brasileiro Felipe Gustavo avançou como o quarto melhor e teve a companhia de três norte-americanos: Nyjah Houston, Dashawn Jordan e Jagger Eaton.

Felipe Gustavo errou a sua penúltima tentativa, assim como os demais concorrentes. Mas na última tentativa, ele encaixou a manobra e conquistou nota 9.0. Com nova falha de Jagger Eaton, o terceiro lugar estava garantido. Jordan e Houston cravaram suas tentativas e completaram o pódio.

Outro representante brasileiro na final foi Lucas Rabelo, que arriscou manobras difíceis e acabou falhando em duas delas. Os erros o deixaram na sétima posição, com 23.6 pontos.