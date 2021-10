Azulão e Tigre empatam no 1º confronto pela semi da Copa Paulista

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



30/10/2021 | 19:02



Tudo igual no jogo de ida do clássico regional pela seminal da Copa Paulista. No Estádio Anacleto Campanella, São Caetano e São Bernardo FC empataram por 1 a 1, deixando o desfecho do confronto para o duelo da volta, no Estádio 1º de Maio, na terça-feira, às 19h. Marcelinho abriu o placar para o Azulão. Vitinho igualou o marcador.

Novo empate leva a disputa para os pênaltis. Quem vencer, avança à final e enfrentará quem passar do embate entre Botafogo de Ribeirão Preto e Portuguesa. O primeiro jogo entre eles está marcado para este domingo, às 16h, no Estádio do Canindé. O vencedor da Copa Paulista tem direito a escolher uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro da próxima temporada.



O Azulão contou com a presença de 2.091 torcedores – a diretoria havia reservado 2.500 tíquetes, para impulsionar os jogadores no campo. Mas os primeiros momentos do duelo foram de cautela. As equipes optaram por arriscar chutes de fora da área, sem muito trabalhar a bola no campo ofensivo.



O mais perigoso pelo lado do São Caetano era o atacante Portuga. Pelo Tigre, Cesinha testava o goleiro Luiz. Porém, nenhuma grande chance foi registrada no primeiro tempo.



Para a reta final, o técnico Márcio Zanardi, do São Bernardo FC, colocou Giovanni Pavani no lugar de Gionnotti, buscando melhor organização no meio-campo. Mas foi o Azulão que marcou. Aos 5 minutos, Portuga fez o pivô na entrada da área e rolou para Damasceno, pela esquerda. O camisa 11 cruzou rasteiro para dentro da área. A bola sobrou limpa para o meia Marcelinho, que, de primeira, deslocou o goleiro Júnior Oliveira. O camisa 10 foi celebrar com a torcida no alambrado e recebeu cartão amarelo.



O gol deu confiança ao Azulão, que controlou as ações do jogo. Foi justamente nesse momento que o Tigre arrancou o empate. E foi com um golaço. Em cobrança de falta, Vitinho colocou a bola no ângulo direito do goleiro Luiz, indefensável.



A partir da igualdade, o confronto ficou aberto. Josué quase marcou para o São Caetano em chute rasteiro de fora da área. Damasceno conseguiu escapar em contra-ataque perigoso para o Azulão, porém faltou caprichar no último passe. Pelo lado do Tigre, a principal chance foi criada por Romisson, que recebeu sozinho na grande área, pela direita, chutou cruzado e por centímetros não desempatou.